Operação Bico Doce combate fraudes no FGTS A Polícia Federal está cumprindo na manhã de hoje cinco mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte (MG), como parte da Operação Bico Doce, de combate a fraudes no recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), do seguro desemprego e do Programa de Integração Social (PIS).