Operação Cevada prende 5 em Natal Trinta policiais federais participaram da prisão de cinco homens envolvidos com golpes de sonegação fiscal na "Operação Cevada ou Nova Schin", que ocorre simultaneamente em 12 Estados. As equipes saíram para cumprir os mandados de prisão às 6h. Foram detidos o auditor fiscal do Estado, Clarivaldo Alberto Chaves; o contador Francisco Hilton Machado e os "laranjas" Paulo Sérgio da Cunha, Paulo Sérgio Souza de Oliveira e Francisco Robério Balbino da Silva. As prisões ocorreram em vários pontos de Natal. O delegado Asdrúbal Araújo, coordenador da ação no Rio Grande do Norte, disse que nos últimos dois anos, esquema movimentou R$ 2,5 milhões, somente no Estado. Os cinco envolvidos abriram, pelo menos quatro empresas legais que faziam compras de produtos ligados ao esquema. Dependendo do depoimento dos integrantes da quadrilha, outras pessoas poderão ser detidas, inclusive mais fiscais estaduais.