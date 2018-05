Operação combate comércio ilegal em Corumbá-MS A operação "No Caminho", com o objetivo de combater o comércio irregular de mercadorias introduzidas no Brasil por meio de contrabando ou descaminho, foi deflagrada nesta terça-feira, 02, em Corumbá (MS). A ação está sendo realizada pela Receita Federal, a Polícia Federal e o Exército Brasileiro. Estão previstas apreensões de mercadorias em dezenas de estabelecimentos comerciais na cidade.