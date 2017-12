Operação cria maior empresa de aço do mundo A Ispat International anunciou hoje que irá comprar a siderúrgica LNM Holdings, por US$ 13,3 bilhões em ações. Simultaneamente, o conselho da Ispat aprovou a proposta de fusão com a International Steel Group, em um negócio avaliado em US$ 4,5 bilhões. Segundo a Ispat, as transações irão criar "a maior companhia global de aço do mundo", cuja receita pró forma somará US$ 30 bilhões em 2004, e com capacidade de produção anual de 70 milhões de toneladas. Após adquirir a LNM, a Ispat passará a usar o nome de Mittal Steel. Os acionistas da Ispat ficarão com o controle de 18,3% da companhia combinada com a LNM Holdings. Os acionistas da LNM, por sua vez, terão 81,7% das ações. Na Mittal Steel, os acionistas da International Steel terão de 6,9% a 8,6% dos papéis, dependendo do preço médio das transações nos 20 dias que antecederam à fusão. As companhias assinaram uma carta de entendimento com dois sindicatos do segmento, United Steelworkers of America e Independent Steelworkers Union. O conselho da International Steel autorizou a fusão. O negócio, sujeito à aprovação dos reguladores e acionistas, deve ser concluído até o final do primeiro trimestre de 2005. As informações são da Dow Jones.