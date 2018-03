Operação da Receita intima 10 mil donos de mansões

A Receita constatou as irregularidades ao cruzar as matrículas das construções, repassadas ao órgão federal, com as informações sobre o alvará e o habite-se, encaminhadas às prefeituras. Durante as investigações, a Receita encontrou milhares de residências de alto padrão, com centenas de metros quadrados de área construída, que nunca haviam recolhido contribuição previdenciária.

Segundo o secretário da Receita Federal, Otacílio Cartaxo, a deflagração da "Operação Mansões" em São Paulo servirá como base para a realização de ações semelhantes em todo o País. O órgão também pretende combater a sonegação por parte de empresas subcontratadas por grupos do setor de construção civil.

Quem não quitar o débito previdenciário ficará sujeito à abertura de uma ação fiscal para o lançamento dos valores devidos, com cobrança do principal acrescido de multa de 75% e demais encargos legais, sem prejuízo de outras sanções administrativas e penais. Na Delegacia de Jundiaí, 85% dos intimados já regularizaram a situação junto à Receita, sem que fosse necessário abrir ação fiscal. Em Bauru, o recolhimento previdenciário atingiu R$ 4,8 milhões.