Operação de usinas é novo negócio da Camargo Corrêa A operação e manutenção de usinas termelétricas e hidrelétricas é o novo negócio da Construções e Comércio Camargo Corrêa. O objetivo é fechar o ciclo de negócios no setor, pois o grupo já detém tecnologia para projetar e construir as usinas. O outro alvo é assegurar um fluxo constante de receita. Em dois anos, o filão deve elevar 5% a receita da construtora. Isso significa agregar mais R$ 75 milhões sobre a receita bruta de R$ 1,501 bilhão obtida em 2001. Para tanto, o diretor de projetos industriais da construtora, Wagner Riberto, calcula que será necessário conquistar mais dois contratos no período. "É um negócio pequeno, mas que nos garantirá um fluxo constante de recursos", afirmou à Agência Estado. Em julho, a empresa assumiu a operação de sua primeira usina, a termelétrica de Canoas (RS), pertencente à Petrobras. Para operá-la, a Camargo Corrêa fechou, no ano passado, parceria com a alemã Steag Emcotec. O contrato tem valor aproximado de R$ 150 milhões pelo período de 10 anos e meio. Além da operação, o consórcio Camargo Corrêa/Steag também fornecerá parte das peças sobressalentes. Segundo Riberto, o aumento da participação privada no setor, seja de concessionárias privadas, seja de grandes consumidores, abre um bom espaço para ser explorado. O próprio grupo Camargo Corrêa atua no setor energético, através da VBC Participações (ao lado do Bradesco e do Grupo Votorantim), na qual detém 33,3% do capital. Entre seus negócios, está a administração da CPFL e da CPFL Geração, das quais a VBC possui 43,6% e 46,6% do capital, respectivamente. No ano passado, 22% da receita bruta do grupo Camargo Corrêa, que somou R$ 4,905 bilhões, veio do setor energético.