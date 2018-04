Operação Dia da Criança apreende brinquedos na 25 de Março e Lapa Em quatro dias da Operação Dia da Criança, a equipe de fiscais do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) apreendeu 39 brinquedos irregulares em lojas da capital paulista. Foram verificados 59.226 produtos, em 46 estabelecimentos da Rua 25 de Março, Centro, e Lapa, Zona Oeste. A ação aconteceu entre os dias 2 e 9 de outubro e recolheu brinquedos comercializados sem o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Sem o certificado de qualidade, bichos de pelúcia, bonecas e carrinhos colocavam em risco a saúde de crianças de 3 a 7 anos de idade. "Nesta fase, em que elas levam tudo à boca, correm risco de engolir peças pequenas ou de entrar em contato com tinta tóxica, com excesso de chumbo", explica a chefe do Núcleo de Fiscalização da Qualidade do Ipem-SP, Ivete Boldrini. Os brinquedos irregulares podem se quebrar facilmente ou conter partes perfurantes, machucando a criança. O Ipem fiscaliza estabelecimentos formais em todo o Estado. Na capital, há cinco equipes, com um total de dez fiscais. Na Operação Dia das Crianças, atuaram seis funcionários. O controle de produtos vendidos por ambulantes e lojas irregulares é responsabilidade da Prefeitura. Desde o início do ano, o Ipem apreendeu 5.789 brinquedos em todo o Estado. Foram examinados 541.162 produtos, de 970 estabelecimentos comerciais. A certificação de brinquedos pelo Inmetro é obrigatória desde 1993, por uma portaria compulsória. "A certificação compulsória tem origem no interesse de sociedade, produtores e comerciantes para regulamentação do produto", diz Ivete. O pedido é documentado, registrado como norma e se transforma em regulamento para o setor.