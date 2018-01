Operação do Banespa deve favorecer Bolsa A operação de recompra das ações do Banespa pelo banco Santander, caso seja aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e tenha a adesão necessária para a efetivação da operação, deve somar aproximadamente R$ 2,4 bilhões a serem pagos aos acionistas minoritários. De acordo com Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável do BankBoston Asset Management, a maior parte destes investidores - fundos de investimentos, fundações etc. - deve comprar outros papéis com esses recursos. Isso significa que a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) terá um aumento no volume de negócios de quase R$ 2 bilhões nos próximos meses, até a data da operação. "Para se ter uma idéia da dimensão desse volume, o fluxo de saída de investidores estrangeiros da Bolsa no ano passado foi desta ordem", avalia Ziegelmann. Setor de telecomunicações é boa opção Para os investidores que optarem por trocar suas ações do Banespa por papéis de outras empresas, o setor de telecomunicações é um dos mais indicados pelos analistas. Na avaliação de Ziegelmann, as melhores ações do setor são CRT Celular e Brasil Telecom. "As perspectivas de ganho, levando-se em conta a cotação de ontem, dia 4 de janeiro, são de 60% e 70% em um ano, respectivamente", analisa. Nicolas Balafas, diretor de renda variável do BNP Asset Management, também considera o setor de telecomunicações uma boa opção. "Os principais papéis são Embratel, Brasil Telecom e Telesp Celular. Em todos eles, o ganho deve ficar acima de 30%, superando as perspectivas de rentabilidade das ações mais negociadas na Bovespa", analisa. Setor bancário deve atrair investimentos De acordo com o Alexandre Vasarhelyi, gestor de carteira sênior do Deutsche Bank, a tendência é de que o investidor troque suas ações do Banespa por papéis de outra instituição financeira. Ele acredita que as ações do Bradesco, Unibanco e Itaú são as melhores indicações. Ziegelmann também prevê que essa é uma tendência lógica para o investidor que tem ações do Banespa. Porém, ele lembra que, comparado a outros setores da Bolsa de Valores, o bancário tem pouco espaço para valorização. "Os preços das ações desse segmento já estão muito próximos ao preço-alvo. Mesmo assim, há chances de ganho. Para os papéis do Bradesco, a valorização deve ser de 30% em um ano, a partir da cotação de ontem. Para as ações do Itaú, ganho de 15% no mesmo período", explica.