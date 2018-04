Operação-padrão na alfândega derruba exportações O presidente da Associação Brasileira de Comércio Exterior (Abracex), Primo Roberto Segatto, informou que as exportações brasileiras recuaram cerca de 10% nas últimas duas semanas por causa da operação-padrão praticada pelos agentes da Receita Federal nas alfândegas brasileiras. "Nossa preocupação é que a situação piore, transformando-se em greve, e paralise completamente as importações e exportações", afirmou o empresário. A lentidão na liberação das exportações atrasa a entrega da mercadoria brasileira e prejudica a imagem do País no exterior. Segundo ele, a adoção de operação-padrão é resultado de uma questão salarial ainda não resolvida, e a situação pode agravar-se, tornando-se um ciclo: as importações de componentes para produtos exportáveis atrasam, retardam a produção e adiam ainda mais as vendas externas.