Operações de crédito à pessoa física estão em queda O volume de operações de crédito para pessoa física está em queda. Dados da Associação Brasileira de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi) indicam que os financiamentos de crédito de pessoa física caíram em julho. Segundo a Acrefi, o saldo consolidado do crédito prefixado encerrou o mês em R$ 59,59 bilhões, com queda de 1,03% em relação a junho, quando foram atingidos R$ 60,21 bilhões. Especialistas avaliam que esta queda está diretamente ligada a incertezas econômicas e políticas do País, que provocam queda de consumo. O vice presidente da Acrefi, José Arthur Lemos de Assunção, ressalta que a quedas nas operações foram provocadas pela restrição do crédito dos bancos estrangeiros com o Brasil. "O investidor estrangeiro está sumindo e com isso os bancos não estão conseguindo captar recursos. Este ciclo reflete na redução de prazos de financiamentos e alta dos juros ao consumidor", explica. As más notícias do mercado financeiro em conjunto com a redução dos prazos de financiamentos e alta dos juros está provocando uma queda no consumo, avalia o diretor da Partner Consultoria, empresa especializada em serviços financeiros ao consumidor, Boanerges Ramos Freire. "O consumidor está evitando financiar suas compras. Os juros altos e o medo do desemprego, por causa das incertezas do mercado, estão provocando uma queda no consumo", ressalta. A Partner Consultoria também mostra dados referentes à redução significativa do volume de crédito novo ao consumidor. Pesquisa realizada pela consultoria, com base em dados do Banco Central, revela que em junho o volume foi 8,1% menor do que o registrado em maio deste ano e 6,1% menor do que o registrado em junho do ano anterior. O estudo indicou também que, entre as várias formas de concessão de crédito ao consumidor, a maior queda no mês de junho foi no setor de financiamento a veículos. De acordo com os índices da Partner, a modalidade movimentou no mês passado 21,3 % menos recursos do que havia registrado em maio. O empréstimo pessoal vem em segundo lugar com redução de 12,8% em relação ao mês anterior. Redução de prazos Para o vice presidente da Acrefi, a crise de confiança nos mercados tem provocado aumento nas taxas de juros e redução do prazo dos contratos. "O desaquecimento da economia e a variação cambial provocaram queda nas vendas, alta dos juros e redução dos prazos de financiamento", avalia. A Casas Bahia, por exemplo, passou a oferecer descontos de até 20% nos preços de seus produtos em até seis vezes sem juros. Antes as lojas parcelavam os produtos em até dez vezes sem juros. A única exceção é para os preços dos móveis que podem ser parcelados em até 15 vezes sem juros. Nas Casas Bahia, o consumidor que parcelar comprar acima de seis vezes vai pagar juros mensais que varia de 3,5% a 5%. O consumidor também está evitando realizar financiamento muito longo, avisa o diretor de crédito e cobrança do Banco Panamericano, Adalberto Savioli. "O consumidor está pensando muito antes de comprar algum bem financiado. As más notícias do mercado financeiro favorecem a retração do consumo", avalia. Ele também destaca que os bancos estão aplicando métodos de restrição ao crédito mais exigentes para evitar a inadimplência. Juros sobem em julho Além da redução dos prazos de financiamento, outra má notícia é o aumento das taxas de juros do crédito pessoal. Segundo dados da Acrefi, a taxa média de juros prefixados para crédito pessoal subiu de 5,06% para 6,12% em julho. A alta, de quase 21% no mês, interrompeu a trajetória decrescente iniciada em fevereiro nas principais modalidades do crédito ao consumidor. No segmento de veículos, a média passou de 3,01% para 3,62%, uma elevação de 20,27%. De acordo com a Acrefi, o segmento menos afetado foi o financiamento para aquisição de outros bens, que subiu 5,77%, passando de 4,16% no final de junho para 4,40% no encerramento de julho. O vice presidente da Acrefi afirma que o aumento dos juros está relacionado à variação cambial e às más notícias do mercado financeiro.