Operações de crédito aumentam 0,35% em janeiro As operações de crédito do sistema financeiro apresentaram uma expansão de 0,3% em janeiro ante dezembro do ano passado, de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC). Com a variação, o estoque dos empréstimos bancários passou dos R$ 606,799 bilhões (31,2% do Produto Interno Bruto - PIB) de dezembro para R$ 608,870 bilhões (31% do PIB). Em dezembro, os empréstimos bancários tinham crescido a uma taxa de 2,8% na comparação com novembro de 2005. No período de 12 meses até janeiro, as operações de crédito ainda acumulam expansão de 20,2%.