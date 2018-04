Operações de crédito da Caixa crescem 43% em 2008 As operações de crédito da Caixa Econômica Federal cresceram 43,3% em 2008. O número consta do balanço anual divulgado hoje. De acordo com os dados distribuídos hoje, o ano passado terminou com carteira de crédito de R$ 80,062 bilhões, ante R$ 55,888 bilhões em 2007. Entre as operações que mais cresceram, destaque para a carteira para as empresas, com expansão de 87,2% na comparação com o ano anterior, para R$ 15,107 bilhões. O vice-presidente de controle e risco do banco, Marcos Vasconcelos, disse que esse resultado foi influenciado pelo empréstimo feito pela instituição no último trimestre de 2008 à Petrobras. Sem essa operação, a carteira para as empresas teria crescido 50%. O banco não confirma, mas o empréstimo à estatal teria sido de cerca de R$ 3 bilhões. Nas operações para as pessoas físicas, a carteira teve expansão de 24,3%, para um total de R$ 13,747 bilhões. Na habitação, os financiamentos tiveram expansão de 38,8%, para R$ 45,075 bilhões.