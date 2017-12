Operações de risco em que o CDC não vale Em algumas operações, o consumidor pode ser enganado e, ao final, não terá o benefício do CDC. Um exemplo é a sociedade em conta de participação (leia a matéria na íntegra no link abaixo). Ao assinar um contrato deste tipo para compra de bens imóveis, veículos e linhas telefônicas, o consumidor pensa estar fazendo um bom negócio, atraído por juros ou encargos inferiores aos de mercado. Mas, na verdade, em troca do crédito, passa a ser sócio da empresa que comercializa o produto e não pode recorrer ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Outro negócio ao qual os consumidores devem ficar atentos é o das cooperativas. Elisete afirma que há reclamações no Procon-SP sobre as cooperativas habitacionais. "É importante conhecer o contrato, pois há várias cooperativas fantasmas. O consumidor paga a construção da obra e a empresa desaparece com o dinheiro." Para evitar problemas, ela aconselha consultar o órgão para verificar se há reclamações ou se estas empresas estão devidamente registradas na Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp). No Procon-SP, é possível obter informações de empresas pelo telefone (11) 3824 - 0446 ou pelo site do órgão no link abaixo. Informações na Ocesp pelo site também no link abaixo, lá é possível ter acesso à lista das cooperativas filiadas. Reclamações sobre diversão e arte são difíceis de provar A assessora de diretoria da Fundação Procon-SP, Elisete Rodrigues Miyasaki, conta que alguns consumidores vêm reclamar de livros que leram, filmes e peças de teatro a que assistiram etc. "Não podemos fazer nada. Aí, entra o juízo de valor. Uma senhora reclamou do livro que comprou. Estava decepcionada com o conteúdo e queria seu dinheiro de volta. Uma outra, foi um torcedor do Corinthians que queria o dinheiro do ingresso de volta porque o técnico do time não colocou as estrelas em campo. E assim vai", brinca. Veja nos links abaixo as situações mais comuns e outros casos em que se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC).