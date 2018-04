Operações do mercado pressionam dólar e Bolsa Duas operações grandes de mercado influenciaram pesadamente os negócios hoje na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e no mercado de câmbio. Em ambos, as oscilações têm sido fortes, mesmo com volumes de transações abaixo do esperado. Especialistas afirmam que a gangorra do dólar recebeu três influências: um pequeno fluxo negativo no segmento de comércio exterior, uma atuação mais forte do que o normal por parte do BC e movimentos de tesourarias interessadas em influenciar o leilão de rolagem de contratos de títulos cambiais. Hoje é véspera de um vencimento de US$ 2,5 bilhões em títulos cambiais, o que provoca especulação e pressiona as cotações. Alguns esperam que passado esse evento o dólar pode recuar. Na percepção dos operadores, o Banco Central (BC) deve conseguir rolar a maior parte da parcela da dívida que ficou para o leilão de hoje. Até porque, uma considerável parcela dos contratos oferecidos têm vencimento este ano, ou seja, dentro do atual governo. Isso elimina o risco da transição política, o maior computado hoje pelo mercado. Uma notícia favorável para as empresas exportadoras, mas que não teve muito efeito por ora, foi dada pelo ministro do Desenvolvimento, Sérgio Amaral, na hora do almoço. Ele anunciou que o BC deve liberar na próxima semana recursos das reservas externas e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiamento às exportações para fazer frente à escassez de linhas dos bancos estrangeiros. Com a liberação desses recursos, que se somarão a US$ 1 bilhão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) já confirmado para a exportação, a previsão é de que esse gargalo deixe de existir, reduzindo em parte a pressão sobre o dólar. Já os negócios com ações são influenciados, basicamente, pelo vencimento hoje dos contratos futuros do Ibovespa, o que provoca forte oscilação nos preços. Embora o foco das atenções seja o vencimento dos contratos futuros, o mercado segue carente de boas notícias, sem motivos, portanto, para uma recuperação consistente. Os investidores estrangeiros continuam fugindo do mercado brasileiro. Nos dez primeiros dias de agosto, a sangria de recursos externos foi de R$ 182,396 milhões, resultado de compras de ações no montante de R$ 1,209 bilhão e de vendas de R$ 1,392 bilhão, segundo levantamento da Bovespa. No ano, o saldo acumulado está negativo em R$ 1,347 bilhão. Embora com peso menor, rumores em torno de novas pesquisas eleitorais chegaram a rodar as mesas de negociações e teriam auxiliado a criar a volatilidade das cotações esta manhã. O atraso da divulgação da pesquisa CNT/Sensus, que estava prevista para as 11 horas, foi o terreno fértil para os comentários de que Ciro Gomes (Frente Trabalhista) estaria retomando sua trajetória ascendente, enquanto os seus concorrentes se manteriam estagnados, o que se confirmou. Por todos os lados que se olha, o pessimismo impera. Na Europa, a queda das bolsas foi generalizada. Nos EUA, a grande bússola do mercado brasileiro, a decisão do Fed - banco central norte-americano - de manter a taxa de juro básica em 1,75% ao ano indicando tendência de baixa sugere que a situação da economia pode piorar, o que manteve os investidores em posição defensiva. Num evento muito aguardado, os investidores acompanharam as entregas de certificados de resultado pelas empresas junto à SEC - o órgão fiscalizador do mercado nos EUA. O governo definiu que presidentes de 945 empresas norte-americanas confirmem os balanços atuais e passados, sob pena de sanção pessoal. A preocupação, dizem analistas, é que algumas companhias podem ter de republicar seus balanços, revelando fraudes e erros. Segundo o site da SEC, 387 empresas não tinham apresentado os atestados até o fim da manhã, contra 358 que já haviam dado entrada ao registro. Mercados Às 15h, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 3,2050; em alta de 1,26% em relação às últimas operações de ontem. Ao longo do dia, o valor mínimo negociado foi de R$ 3,1400 e o máximo, de R$ 3,2400. Com o resultado apurado agora, o dólar acumula uma alta de 39,39% no ano e queda de 7,64% em agosto. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagavam taxas de 22,400% ao ano, frente a 23,100% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em agosto de 2003 apresentam taxas de 25,550% ao ano, frente a 26,150% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 3,54% em 9110 pontos e volume de negócios de cerca de R$ 552 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 32,85% em 2002 e de 6,61% só em agosto. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, apenas duas apresentaram alta. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta alta de 0,59% (a 8532,6 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York -cai 2,64% (a 1302,81 pontos). O euro opera em queda de 0,14%; sendo negociado a US$ 0,9823. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em queda de 0,86% (363,59 pontos). 