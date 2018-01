Operações no Caixa Aqui aumentam em 29,3% As 8.500 lojas de loteria reunidas sob a marca "Caixa Aqui" realizaram, entre janeiro e julho de 2001, 387,8 milhões de operações como o recebimento de contas e impostos, saques de poupança e conta corrente e o pagamento de benefícios como as aposentadorias do INSS e a Bolsa-Escola. O volume é 29,3% maior do que o verificado entre janeiro e julho do ano passado. Em julho, o volume de operações atingiu um novo recorde: 61,9 milhões de transações, com crescimento de 34,8% em relação a julho do ano passado. Além de receber mais da metade dos pagamentos de todas as contas de água, luz e telefone do País, as lotéricas passaram a realizar pagamentos. Em 2001, 580 mil aposentados do INSS optaram por receber seus benefícios nas lojas de loteria. No caso do programa Bolsa-Escola, 25 mil famílias já receberam o pagamento nas lotéricas. Desde o começo da semana, as lojas de loteria também passaram a pagar o abono do PIS. Mais segurança A Caixa Econômica Federal vai investir R$ 81 milhões em mecanismos para aumentar a segurança das lotéricas. Para investir em segurança, a Caixa aumentou sua contribuição na Conta de Promoção das Loterias e também a comissão das lojas para a realização das transações.