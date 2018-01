Operações no mercado de capitais crescem 15,5% no 1º semestre As operações realizadas no mercado de capitais durante o primeiro semestre de 2004 no segmento doméstico cresceram 15,5% em relação a igual período de 2003. Segundo a Associação Nacional do Bancos de Investimento (Anbid), as emissões primárias (lançamento inicial de ações), a distribuição secundária de ações e os lançamentos de debêntures (títulos emitidos por empresas privadas) atingiram R$ 5,059 bilhões nos primeiros seis meses do ano. O crescimento é atribuído às ofertas de ações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), com destaque para o lançamento das ações da Natura e da ALL. Mercado externo O volume de emissões de empresas brasileiras no mercado externo caiu 38,9% no primeiro semestre em relação a igual período de 2003, segundo dados da Anbid. No período, essas operações (bônus, commercial papers, securitização e DRs) alcançaram US$ 6,240 bilhões. O decréscimo no volume de emissões foi atribuído às incertezas no mercado internacional (alta do preço do petróleo, desempenho da economia norte-americana etc).