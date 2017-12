Operadoras de cartões ainda avaliam exigência da Receita A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito (Abecs) divulgou nota hoje em que informa que "está avaliando" a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 341 que exige que as emissoras de cartões informem a movimentação dos consumidores. Segundo a Assessoria de Imprensa da instituição, não haverá pronunciamento a respeito hoje. A Assessoria de Imprensa da Visa diz que cabe aos emissores informar os dados dos consumidores à Receita Federal e "não às bandeiras". Os dirigentes de bancos estão preferindo também não comentar a medida da Receita Federal. A medida obriga as administradoras a informarem a identificação dos usuários de seus serviços e o volume de dinheiro movimentado mensalmente com os cartões de crédito. Pela Declaração de Operações com Cartões de Crédito (Decred), os fiscais da Receita terão acesso aos dados das transações, tanto dos titulares como dos estabelecimentos comerciais credenciados a operar com cartões.