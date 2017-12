Operadoras de telefonia não cumprem metas Nenhuma das 38 operadoras de telefonia fixa do País, entre elas as concessionárias, as autorizadas e as prestadoras de longa distância, cumpriu integralmente, em novembro, as metas obrigatórias de qualidade na prestação dos serviços. As informações sobre o balanço do mês do desempenho dessas empresas foram divulgadas ontem pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em seu site (veja link abaixo). Os maiores problemas continuam sendo o número de chamadas não completadas e o atendimento no prazo estipulado pela Anatel para as solicitações de reparos e transferência da linha para outro endereço. As holdings da telefonia fixa reduziram o número de metas de qualidade não cumpridas no mês de novembro, à exceção da Telefônica, operadora no Estado de São Paulo, que manteve o número de dez metas não cumpridas. A Brasil Telecom, que atua nos Estados das regiões Sul e Centro-Oeste, além de Tocantins, Rondônia e Acre, reduziu o total de metas descumpridas em outubro de nove para quatro, em novembro. O pior desempenho na área da Brasil Telecom foi da Telebrasília, com seis indicadores fora da meta. A redução ocorreu também na Telemar, que atua em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e Espírito Santo, no Nordeste e em parte da região Norte. A Telemar, que havia descumprido 14 metas em outubro, deixou de cumprir 11 indicadores em novembro. O pior desempenho na Região e no total continua sendo da Telerj, que descumpriu em novembro 15 metas. As empresas "espelhos" da Telemar e da Telefônica, Vésper Região I e Vésper Região III, apresentaram números altos de metas não cumpridas: 11 e 14, respectivamente. A Embratel, prestadora de longa distância, não cumpriu seis metas de um total de 20. Mas foi a primeira vez, desde janeiro, que a Embratel conseguiu resolver os problemas de erro em contas de telefone. A Intelig, que também oferece serviços de ligação de longa distância nacional e internacional, deixou de cumprir sete das 18 metas.