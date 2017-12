Operadoras devem publicar amanhã novas tarifas As três principais operadoras de telefonia fixa do País, Telefônica, Telemar e Brasil Telecom, informaram nesta terça-feira que publicarão amanhã, em jornais de grande circulação, as tabelas com os novos preços dos serviços da telefonia fixa local. Com isso, a redução de aproximadamente 0,5% nas tarifas cobradas dos consumidores, determinada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), começa a valer na próxima sexta-feira. Isso porque os contratos da telefonia determinam que as mudanças nas tarifas começam a vigorar 48 horas depois de as operadoras publicarem anúncios com as mudanças na imprensa. A Anatel divulgou hoje uma tabela com os novos preços dos serviços. No caso dos serviços cobrados pela Telefônica na capital paulista, por exemplo, o preço (com impostos) da assinatura básica residencial cairá de R$ 38,13 para R$ 37,98. A habilitação residencial terá uma redução de R$ 107,21 para R$ 106,81, também já incluídos os impostos. O valor do pulso passará de R$ 0,14728 para R$ 0,14672. Para os clientes de baixa renda que solicitaram uma linha do chamado Acesso Individual Classe Especial (Aice) - o telefone popular da Anatel - o preço do minuto passou de R$ 0,09593 para R$ 0,09557.