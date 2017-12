Operadoras disputam cobrança de ligações A Embratel saiu vitoriosa na disputa pela receita das ligações de longa distância feitas de um telefone fixo para um celular, entre 03 de junho de 1998 e 02 de julho de 1999. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu ontem que cabe às operadoras de longa distância receberem a receita dessas ligações nesse período e repassar parte dela às concessionárias locais e às operadoras de telefonia celular. A diretora de Assuntos Regulatórios da Embratel, Purificación Carpinteyro, alega que as concessionárias locais recolheram essa receita e não a repassaram à Embratel. A dívida, segundo ela, seria de R$ 150 milhões. Os conselheiros da Anatel disseram que não cabe à Agência definir o valor, apenas decidir qual a regra a ser aplicada nesta questão. As concessionárias de telefonia fixa enviaram representantes para fazer a defesa de suas propostas na sessão pública realizada ontem pela Agência. Eles defendiam a tese de que essa receita deveria ser recolhida em seu próprio benefício. A Anatel decidiu também que, desde julho de 1999, a receita das ligações de um telefone fixo para um móvel deve ser recolhida pela prestadora de longa distância escolhida pelo usuário. A Anatel terá agora prazo de cinco dias para publicar a decisão no Diário Oficial. Impasse entre Embratel e Telefónica A Embratel divulgou hoje comunicado informando que, na tarde de ontem, obteve na justiça uma liminar contra a Telefónica, que ameaçou desligar os circuitos contratados pela empresa no Estado de São Paulo para prestação de serviços de longa distância. Ontem, a Telefónica estava exigindo que a Embratel pagasse R$ 90 milhões pela utilização de sua infra-estrutura, sob ameaça de cortar o serviço. Segundo o comunicado, o juiz concedeu a liminar por achar que a relação existente entre as partes é de ordem pública e envolve interesse de milhares de pessoas. Além disso, o juiz entendeu que existe dúvida razoável da existência de exigibilidade do suposto débito contratual, de acordo com a nota.