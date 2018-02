Operadoras lideram lista de queixas no Procon A telefonia fixa e a celular estão entre os cinco assuntos mais reclamados no ranking da Fundação Procon-SP no primeiro semestre de 2007, divulgado quinta-feira. A telefonia fixa liderou o ranking de reclamações de todas as áreas, com 3.437 demandas - correspondentes a 21,6% do total de 15.994 de todas as áreas. Já a telefonia celular ocupa o quinto lugar no ranking, com 735 reclamações, ou 4,59% do total. O segundo assunto mais reclamado pelos consumidores de São Paulo no primeiro semestre do ano foi aparelhos de telefone, com 1.758 registros (10,9% do total). Em terceiro lugar aparece o assunto cartão de crédito e de lojas, assunto que, segundo o Procon-SP, obteve 1.674 reclamações. Esse item liderou o ranking de serviços financeiros. Na quarta colocação aparece o assunto banco, que recebeu 1.004 reclamações nos seis primeiros meses de 2007. De acordo com a entidade, os seis primeiros meses do ano registraram um aumento de 28,32% do total de reclamações se comparado com o mesmo período de 2006.