Operadores da Bolsa param por uma hora amanhã Os operadores da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) vão parar por uma hora amanhã, para protestar contra o esvaziamento do mercado de capitais brasileiro. Em assembléia realizada ontem na frente ao prédio da Bolsa, os profissionais decidiram que as negociações do pregão viva-voz e do sistema eletrônico serão paralisadas das 12 às 13 horas. O protesto é uma resposta ao "Brazil Day", que reunirá autoridades e empresários brasileiros na Bolsa de Valores de Nova York, em 7 de setembro. O evento foi criticado pelos profissionais, que consideram que o mercado nacional está sofrendo as conseqüências da migração dos investimentos para os American Depositary Receipts (ADRs), papéis de empresas do Brasil negociados nos EUA. O presidente da Bovespa, Raymundo Magliano Filho, considera legítimo o movimento contra o "Brazil Day". Segundo ele, o mercado paulista movimentava cerca de R$ 1,2 bilhão por dia em 1997 e hoje está próximo de R$ 350 milhões. Havia mil operadores em 1997 e atualmente são cerca de 350. As corretoras brasileiras empregavam 45 mil pessoas, número que caiu para 14 mil. De acordo com o presidente do Conselho de Operadores, Representantes e Profissionais de Bolsa (Corp), Welinton Balderrama dos Reis, o movimento de amanhã tem o objetivo de chamar a atenção do governo para dois grandes problemas do mercado: a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) e o aumento da alíquota de Imposto de Renda nas aplicações em renda variável, de 10% para 20%, a partir de janeiro de 2002.