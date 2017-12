Operários da construção civil fazem manifestação em SP Pelo menos cinco grupos funcionários da construção civil promovem uma manifestação, na manhã desta quarta-feira, em São Paulo, reivindicando melhores salários. Os operários saem de pontos diferentes da cidade, atrapalhando o tráfego, e pretendem se encontrar no Museu de Arte de São Paulo (Masp), na avenida Paulista, após a realização de uma passeata. Segundo a Polícia Militar, cerca de cem manifestantes, por volta das 9 horas, estavam na Rua Peixoto Gomide, ocupando a faixa da direita da via. No mesmo horário, outro grupo estava na marginal do Pinheiros, na pista sentido Castelo Branco, próximo à ponte velha do Morumbi. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os manifestantes já atrapalhavam o tráfego na região. Por volta das 9h30, outros dois grupos partiram da avenida Dr. Arnaldo e da rua Paraíso. Às 9h55, um outro grupo partia da rua Tuiuti. A polícia militar ainda não tem o número de participantes.