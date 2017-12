Operários da construção e costureiras fazem manifestação Trabalhadores da construção civil e integrantes do Sindicato das Costureiras estão reunidos na avenida Doutor Arnaldo, próximo à rua Major Natanael, região da Paulista, desde as 8 hora desta sexta-feira. Os operários estão em seu terceiro dia de protesto, reivindicando melhores salários. Ainda não há informações sobre as reivindicações das costureiras. A polícia militar também ainda não dados sobre o protesto. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o grupo não atrapalha o trânsito pois eles se encontram no canteiro da avenida.