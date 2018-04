OPINE: o Banco Central deve acelerar a redução dos juros? O Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne nesta terça, 17, e quarta-feira, 18, para decidir o futuro da taxa básica de juros da economia, a Selic (atualmente em 12,75% ao ano). A maioria dos especialistas aposta em mais uma redução de 0,25 ponto porcentual - a terceira desde o começo do ano -, o que levaria o juro para 12,50%. Há quem diga, porém, que os juros poderiam ser reduzidos a um ritmo mais acelerado, já que a inflação do País se mantém sob controle. O fato é que o Brasil adota o sistema de metas de inflação. Desta forma, para decidir sobre juros, o BC toma por base o comportamento da inflação. Com juros mais altos, a demanda fica reprimida e a tendência é a queda dos preços. Com o controle da inflação, a tendência, portanto, é de queda dos juros. Segundo a última pesquisa Focus, divulgada nesta segunda-feira, 16, a expectativa para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) neste ano é de 3,81%, abaixo do centro da meta do governo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), em 4,5% para 2007. A margem de oscilação é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Sendo assim, a projeção está abaixo do centro da meta de inflação, mas dentro da margem de oscilação. Vale lembrar que em 2006 o IPCA atingiu sua menor taxa desde 1998, fechando o ano em 3,14%. Clique aqui, dê sua opinião e leia outros comentários