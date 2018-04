OPINE: Você é a favor da criação de uma moeda do Mercosul? Em entrevista concedida a jornalistas estrangeiros no Chile, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a criação de uma moeda única para o Mercosul, semelhante à implementação do euro na Europa. "Trabalho com a idéia de que possamos construir nos próximos quatro anos uma moeda única no Mercosul", disse. Você concorda com a criação de uma moeda única entre os países do bloco econômico? Acha que o Brasil pode se beneficiar com a medida? A implementação dessa moeda na América do Sul em quatro anos é possível? Clique aqui, dê sua opinião e leia outros comentários