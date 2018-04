OPINE: Você está mais confiante quanto à economia do País? A confiança da indústria de transformação brasileira em relação às perspectivas para os próximos meses atingiu neste mês seu maior nível em 12 anos. Tanto o indicador que demonstra a expectativa para o presente, quanto aquele que mostra o que o empresário espera para o futuro tiveram melhora em abril. Para a situação atual, o crescimento se deu pela proporção de empresas que avaliam o nível atual de demanda como forte. Para os próximos meses, as previsões mais favoráveis são relativas à situação dos negócios. E você, está mais confiante quanto à situação econômica do País? Quais são os seus motivos para acreditar ou não em uma melhoria nos próximos meses? Clique aqui, dê sua opinião e leia outros comentários