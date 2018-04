Oposição critica acordo com Paraguai

O acordo fechado entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, sobre o uso da energia produzida pela usina de Itaipu já sofre reação na Câmara. As primeiras manifestações de partidos de oposição são de críticas. O acordo altera a interpretação do Tratado de Itaipu e precisa ser submetido ao Legislativo. O líder do PSDB na Câmara, José Aníbal (SP), classificou o acordo de "mão única" para beneficiar o Paraguai. O deputado Arnaldo Jardim prevê que haverá aumento de tarifa de energia para o consumidor, que o contribuinte vai arcar.