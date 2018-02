Oposição denuncia petrolífera estatal da Bolívia O partido de oposição União Nacional (UN) denunciou nesta quinta-feira a companhia petrolífera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), devido a um suposto tráfico de influência na contratação de uma empresa de consultoria que fará a auditoria dos investimentos da Petrobras. O líder dos deputados dessa força, Peter Maldonado, disse a um canal de televisão que o pai de Manuel Morales Olivera, assessor da YPFB, se associou a um escritório vinculado a uma empresa que fará essas auditorias. A firma Consult Systems conseguiu em meados de julho por um valor de US$ 2,5 milhões a realização das auditorias, e depois contratou o advogado Luis Fernando Mostajo, sócio de Manuel Morales Dávila, pai do consultor da YPFB. Morales Dávila é um alto dirigente do governante Movimento Ao Socialismo (MAS), e foi ex-candidato à Prefeitura de La Paz por esse grupo. Maldonado considerou que a companhia estatal "não anda em bom caminho", e acrescentou inclusive que o papel condutor que deve ter na nacionalização dos hidrocarbonetos "está em risco". Outra investigação A YPFB também é investigada pela Promotoria de La Paz devido à assinatura, em julho passado, de um contrato supostamente lesivo aos interesses do Estado para vender petróleo ao Brasil e que foi denunciado pela Superintendência de Hidrocarbonetos. Na semana passada, o Governo boliviano comunicou que deixou em suspenso temporariamente a participação de YPFB em várias áreas da nacionalização, enquanto busca um empréstimo de US$ 180 milhões para fortalecer a companhia. Em entrevista à rádio Erbol, Morales Olivera rejeitou hoje a denúncia do deputado opositor e exigiu que o congressista apresente à Promotoria uma acusação formal e, ao mesmo tempo, aceite se defender, sem sua imunidade parlamentar, diante de um eventual processo por calúnia. O assessor da estatal petrolífera admitiu que seu pai se associou ao escritório Mostajo, cujo principal advogado, Luis Fernando Mostajo, tem um contrato com a Consult Systems, uma das auditoras que fará a auditoria sobre as petrolíferas. No entanto, esclareceu que a sociedade de seu pai com Mostajo é para atender processos penais, e não tem nada a ver com as auditorias, mas pediu ao Ministério de Hidrocarbonetos a revisão do processo e a suspensão do contrato com a empresa de consultoria para evitar suscetibilidades.