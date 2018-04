Oposição questiona PAC fora do superávit

A oposição promete dificultar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2010, programada para hoje, por causa do dispositivo que permite "descontar" os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do superávit primário do setor público. Trata-se de um mecanismo proposto pelo governo que, na prática, amplia a margem de investimentos em cerca de R$ 6 bilhões. "Isso é loucura para aumentar gastos de custeio", acusou o senador Arthur Virgílio (PSDB-AM). "Trata-se de um imbróglio técnico e moral." O superávit primário é a economia que o setor público tem de fazer para pagar a dívida pública. A exclusão do PAC do cálculo, a exemplo do que já foi feito com os investimentos da Petrobrás, em tese dá mais espaço para o governo gastar. A única condição para que isso ocorra é que os investimentos previstos para o ano sejam todos realizados. "É só para sobrar mais para gasto de custeio", insistiu o senador. Segundo explicou, seu partido entende que o Brasil precisa manter um superávit primário da ordem de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) durante muitos anos, para consolidar as bases de um "grande salto econômico" e permitir que as taxas de juros continuem em queda. "Por isso, somos contra." O aumento dos gastos de custeio do governo é motivo de preocupação não só da oposição, como também de economistas do setor privado. Para 2010, a meta de resultado primário é fixada no projeto da LDO em 3,3% do PIB para todo o setor público - acima dos 2,5% do PIB fixados para este ano. Na semana passada, durante a votação da LDO na Comissão Mista de Orçamento, a parcela sob responsabilidade de Estados e municípios caiu de 0,95% do PIB para 0,90% do PIB. Assim, na prática, deverá caber ao governo federal aumentar seu esforço fiscal, elevando sua cota de 2,15% do PIB para 2,20% do PIB. Os outros 0,20% do PIB são responsabilidade das empresas estatais. DERROTA O Executivo, no entanto, não reagiu a essa manobra. Os governistas tampouco se mobilizaram para reverter outra derrota sofrida na Comissão: a que retirou do orçamento da Saúde cerca de R$ 500 milhões destinados a hospitais universitários. Normalmente, essa verba é do Ministério da Educação, mas o governo a havia colocado na Saúde para alcançar mais facilmente o limite mínimo de investimento na área. O Congresso devolveu o dinheiro à Educação. Outro ponto de discussão é o que define o custo médio das obras públicas pela média do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi). Há parlamentares da oposição defendendo a posição do Tribunal de Contas da União (TCU), segundo a qual o Sinapi deveria ser o valor máximo - e não médio, como quer o governo federal. CONSENSO Apesar dos pontos polêmicos, a base governista está segura quanto à aprovação da LDO hoje. A líder do governo no Congresso, senadora Ideli Salvatti (PT-SC), tem dito que já há consenso suficiente em torno da matéria para aprová-la. "Acredito que será deliberada", concorda o senador Almeida Lima (PMDB-SE), presidente da Comissão de Orçamento. A base governista tem pressa em votar a LDO porque só então será possível iniciar o recesso parlamentar. A aposta é que o período de férias dará fôlego ao presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), principal personagem dos escândalos em que a Casa está envolvida. Ciente da manobra, a oposição informou que só votará a LDO se for instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobrás - o que está agendado para as 15h de hoje.