Oposição questiona PAC fora do superávit

A exclusão do PAC do cálculo, a exemplo do que já foi feito com os investimentos da Petrobras, em tese dá mais espaço para o governo gastar. A única condição para que isso ocorra é que os investimentos previstos para o ano sejam todos realizados. ?É só para sobrar mais para gasto de custeio?, insistiu o senador. Segundo explicou, seu partido entende que o Brasil precisa manter um superávit primário da ordem de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) durante muitos anos, para consolidar as bases de um ?grande salto econômico? e permitir que as taxas de juros continuem em queda. ?Por isso, somos contra.?

O aumento dos gastos de custeio do governo é motivo de preocupação não só da oposição, como também de economistas do setor privado. Para 2010, a meta de resultado primário é fixada no projeto da LDO em 3,3% do PIB para todo o setor público - acima dos 2,5% do PIB fixados para este ano. Na semana passada, durante a votação da LDO na Comissão Mista de Orçamento, a parcela sob responsabilidade de Estados e municípios caiu de 0,95% do PIB para 0,90% do PIB. Assim, na prática, deverá caber ao governo federal aumentar seu esforço fiscal, elevando sua cota de 2,15% do PIB para 2,20% do PIB. Os outros 0,20% do PIB são responsabilidade das empresas estatais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.