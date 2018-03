Oposição segue obstruindo votação sobre partilha do pré-sal

A estratégia da oposição de obstruir a votação do projeto de lei que estabelece o modelo de partilha do pré-sal segue surtindo efeito. Depois de mais de quatro horas de sessão, ainda não há previsão de quando os deputados irão iniciar a votação efetiva do texto-base do projeto, que foi relatado pelo líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN).

Os oposicionistas têm utilizado todos os instrumentos previstos no regimento da Casa para adiar a votação. A base aliada tem obtido êxito na derrubada dos requerimentos apresentados até agora.

Além do texto-base, os líderes governistas querem votar ainda hoje todos os destaques apresentados à proposta, o que pode garantir que a votação se estenda pela noite desta quarta-feira. O governo corre contra o tempo, uma vez que os trabalhos do Congresso devem se encerrar na próxima semana.