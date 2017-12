Oposição vê caos e diz que governo acabou

BRASÍLIA - A notícia de rebaixamento da nota do Brasil serviu de bandeira para a oposição voltar a criticar o governo. O senador e presidente nacional do Democratas, José Agripino (RN), afirmou que a perda do grau de investimento do País é de responsabilidade do governo federal e terá como consequências o aumento da recessão e do desemprego. “A presidente Dilma não fez o dever de casa e perdeu credibilidade perante o investidor externo. Prometeu cortar ministérios, reduzir comissionados e gastos de custeio e não fez.”

Para o senador, perder o grau de investimento “significa o início do caos” e mostra que a presidente não teve ainda condições de articulação política no Congresso. “O poder executivo perdeu a capacidade de comandar a base e isso produziu o esfacelamento na Câmara e no Senado”, concluiu.

O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), afirmou que a decisão da Standard & Poor’s é fruto de erros sucessivos na política econômica nos últimos seis anos, agravados pelo desvio de recursos públicos e aparelhamento político das estatais. “Infelizmente, a perda do grau de investimento do Brasil e a perspectiva de revisão negativa nos próximos doze meses mostram que o governo da presidente Dilma acabou”, disse, em nota.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para Aécio, o cenário é ainda mais grave porque há um governo no qual a presidente terceirizou a política econômica. Ele disse que o Executivo não tem base política com força para aprovar reformas estruturais e não tem sequer um plano de governo.

O líder do PPS na Câmara, deputado federal Rubens Bueno (PR), disse que a decisão da S&P “é reflexo da incompetência do governo e, infelizmente, mais uma maldade da presidente contra os brasileiros”. “Dilma arruinou a economia e as finanças públicas do País. Está claro que, nesse ritmo, o Brasil não vai aguentar mais três anos com a presidente e sua incompetência. Não podemos deixar que o Brasil chegue ao fundo do poço”, disse, lembrando que a oposição lança hoje na Câmara o Movimento Pró-Impeachment de Dilma.

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), lamentou a perda do grau de investimento e avaliou que “só a retomada do crescimento tira o Brasil dessa situação”. / GUSTAVO PORTO, RICARDO BRITO E BEATRIZ BULLA