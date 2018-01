Oposição vence eleição na Federação das Indústrias de São Paulo O empresário Paulo Skaf, de 48 anos, foi eleito hoje presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), por 70 votos contra 52 do candidato da situação Cláudio Vaz. Votaram 122 sindicatos filiados à Fiesp e não houve votos em branco nem nulos. O próximo presidente tomará posse em 27 de setembro. Atual presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, Skaf centrou a campanha na necessidade de "estar próximo às casas legislativas e ter parcerias na sociedade". Ainda não começou a apuração dos votos relativos à eleição para Centro das Indústrias de São Paulo, (Ciesp), em que cerca de 8 mil empresas estavam aptas a votar. Perfil Paulo Skaf, 48 anos, abriu seu primeiro negócio aos 18 anos. Atualmente, é presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) e vice-presidente da Fiesp. Além de ter trânsito político com diversos líderes do governo, faz parte do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, criado pelo governo Lula para reunir representantes de diversos setores da sociedade e discutir o futuro do País. Skaf também é presidente do Sindicato da Indústria Têxtil do Estado de São Paulo (Sinditêxtil-SP), membro do Conselho Estadual de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Cericex), criado pelo governo do Estado, e do Conselho Deliberativo de apoio ao Fome Zero. Casado e pai de cinco filhos, Skaf ainda é membro do Conselho de Orientação Estratégica da Coalizão Empresarial da Confederação Nacional das Indústrias, do Conselho de Administração da Associação do Comércio Exterior do Brasil, presidente da Câmara Técnica Ambiental Têxtil do Estado de São Paulo e vice-presidente do Conselho de Administração da Paramount Lansul, uma das maiores indústrias do setor têxtil do Brasil.