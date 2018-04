Opportunity diz que recorrerá de decisão sobre fundo O Banco Opportunity vai recorrer às instâncias superiores da Justiça da decisão do juiz da 6ª Vara Criminal Federal, Fausto Martin de Sanctis, que determinou ontem a imediata liquidação do fundo Opportunity Special Fundo de Investimento em Ações pelo seu administrador, a BNY Mellon Serviços Financeiros. Pela decisão, a liquidação deve ocorrer em, no máximo, 48 horas. A posição do Opportunity foi divulgada hoje por meio de um comunicado distribuído pelo advogado do banco, Antonio Sérgio de Moraes Pitombo.