Opportunity não apresentou balanço O Opportunity ainda não apresentou aos cotistas do CVC/Opportunity o balanço detalhado das atividades dos fundos de pensão no ano passado. Este atraso na prestação de contas aumentou ainda mais o desgate na relação entre os cotistas e o Opportunity, gestor do CVC, fundo de "private equity" - fundo fechado de investimentos - criado em 1997 para participar da privatização do setor de infra-estrutura no País. Nos últimos dias, os cotistas deram um ultimato ao Opportunity para apresentar os dados e já falam em destituir a instituição da gestão do CVC, que tem um patrimônio em torno de R$ 560 milhões. A expectativa é de que os documentos sejam apresentados na próxima reunião de prestação de contas do CVC, marcada para o dia 17 de agosto. A desavença não é recente. Um dos principais indícios de que a relação com a instituição não ia bem foi o protesto dos cotistas quando o CVC comprou o Esporte Clube Bahia, em fevereiro de 1998. A operação foi considerada fora do perfil de investimento do CVC. Outro questionamento feito por eles ao Opportunity diz respeito à compra de debêntures conversíveis da Inepar em 1999. (Veja link abaixo sobre debêntures conversíveis.) Fontes acusam a gestora de utilizar o dinheiro do CVC para quitar a operação. O Opportunity alegou que a compra foi realizada com recursos de um investidor estrangeiro. Esse é um dos motivos porque os cotistas querem olhar o balanço detalhado do CVC no ano passado, que ainda não foi apresentado. A divergência aumentou ganhou ainda mais durante as negociações para a compra da Companhia Riograndense de Telecomunicação (CRT) pela Brasil Telecom, que tem como controladores o CVC e a Telecom Itália.