Opportunity pretende contestar acusações do Citi nos EUA O Opportunity pretende contestar as acusações de quebra de dever fiduciário na gestão do Fundo CVC internacional feita pelo Citibank, que entrou na Justiça de Nova York com uma nova ação de perdas e danos. Desta vez, a instituição pede, no mínimo, US$ 300 milhões para compensar as violações contratuais e a quebra de dever na administração do fundo. "Nós já estamos sabendo da ação e todas as medidas necessárias vão ser tomadas. Tudo vai ser rebatido na Corte de Nova York", afirmou a diretora do Opportunity, Maria Amália Cotrim. Até o mês passado, o grupo de Dantas era o gestor do CVC Internacional, fundo que, em conjunto com um grupo de fundações brasileiras, detinha o controle de sete empresas no país, entre elas as operadoras: Brasil Telecom, Telemig Celular e Amazônia Celular. O advogado Nélio Machado acredita que existe uma atmosfera desfavorável ao banqueiro. Segundo ele, os oponentes de Dantas estão aproveitando para utilizar as investigações do caso Kroll para influenciar disputas societárias travadas entre o Opportunity e seus sócios. "Essa investigação foi usada em Londres (onde Dantas e a Telecom Italia brigam pelo controle da Brasil Telecom). Está sendo usada em Nova York. O tambor é tocado aqui e o som ecoa por lá", reclamou.