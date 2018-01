Optantes Petrobras pagarão R$ 34,46 por ação Os optantes do Fundo de Garantia que adquiriram cotas de fundos de ações ON - ordinárias, com direito a voto - da Petrobras com recursos de sua conta vinculada vão pagar R$ 34,46 por ação. Esse é o valor resultante da aplicação do desconto de 20% sobre o preço de venda pelo governo, de R$ 43,07. Se fosse considerado o preço à vista da ação no fechamento de ontem, de R$ 51,51, e o preço com desconto, o optante já teria obtido ganho de 49,48% em sua cota em um único dia. Porém, para fazer jus ao desconto, o investidor deve manter a aplicação por, no mínimo, 12 meses. A mesma previsão valeria para os demais investidores pessoas físicas que fizeram a aquisição com recursos próprios e com o desconto. Na prática, as cotas desses investidores só começarão a ter variação dia 18, um dia após a liqüidação da compra. De acordo com Rodrigo Marques, analista do Banco Santander Brasil, por conta da desregulamentação completa do setor de óleo no País até o fim do ano, pela previsão de aumento da produção de petróleo pela empresa em 64% até 2005, e também pela redução do volume de importações, as perspectivas de retorno para o investidor no papel são muito boas. Corretoras dizem que ganho estimado pode chegar a 109% Em estudos feitos por corretoras, o ganho estimado nos próximos 12 meses, para investidores que fizeram a aquisição com desconto, chega a algo entre 74% e 109%. Para o saldo que permaneceu na conta vinculada, a estimativa é de rendimento de 5% em 12 meses. No Chase Manhattan, a estimativa é que a ação atingirá no período o preço-alvo de R$ 59,95, o que significa rendimento de 74% para a aplicação com o desconto. Já a perspectiva do ING Investment Management é de que o papel alcance cotação de R$ 72,00, com ganho ao investidor de 109%. O cálculo do preço-alvo leva em conta os fundamentos da empresa, que, segundo analistas, indicam crescimento nos próximos anos. A Petrobras pretende alcançar, em 2005, faturamento de R$ 63 bilhões.