Oracle compra BEA Systems por US$ 8,5 bilhões A empresa de software Oracle anunciou hoje que entrou em acordo definitivo com a empresa para aplicações e serviços BEA Systems para comprar todas as ações da empresa em circulação, por US$ 19,38 a unidade, em dinheiro. Esse valor representa um prêmio de 24% em relação ao fechamento dos papéis da companhia ontem, de US$ 15,58. A oferta é avaliada em aproximadamente US$ 8,5 bilhões. "Nós esperamos que esse acordo ajude a aumentar os ganhos da Oracle em, pelo menos, US$ 0,01 ou US$ 0,02 no primeiro ano após seu fechamento", afirmou o presidente da Oracle, Safra Catz. O conselho de diretores do BEA aprovou a transação por unanimidade. O acordo é previsto para ser fechado em meados deste ano, depois de ser submetido a aprovação dos acionistas, dos órgãos regulatórios e demais exigências legais. "Durante os últimos meses, o conselho de diretores da BEA, com a assistência de consultores legais e financeiros independentes, avaliou vários meios de maximizar o valor dos acionistas, inclusive entrando em discussões com terceiras partes sobre uma possível venda da companhia", declarou Alfred Chuang, presidente e diretor-executivo (CEO) da BEA. Em outubro a Oracle havia feito uma oferta de US$ 17 por ação, mas a BEA rejeitou a tentativa. No pré-mercado em Wall Street, as ações da Oracle operavam em queda de 2,39%, cotadas em US$ 20,80. As informações são da Dow Jones.