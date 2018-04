Orçamento 2002 prevê corte de 15% na Argentina O presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, determinou o corte de 15% no orçamento de 2002. O orçamento prevê um déficit fiscal de US$ 2,7 bilhões. A informação é do chefe de Gabinete da Presidência, Jorge Capitanich, concedida hoje após a conclusão da reunião de gabinete na residência oficial de Olivos. Capitanich destacou que o déficit corresponde a menos de 1% do PIB, e anunciou que a União reduzirá 35% das secretarias e 50% de subsecretarias de Estado. O chefe de gabinete informou também que a União prevê a transferência de recursos às províncias baseada "efetivamente no que se arrecadar", inclusive as verbas relacionadas com a co-participação de impostos. Leia o especial