Orçamento 2003 prevê R$ 23 bi para investir em estatais A proposta orçamentária da União para 2003 prevê um volume de R$ 23,855 bilhões em investimentos das empresas estatais federais. De acordo com os dados divulgados esta tarde pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, as empresas do grupo Petrobrás concentrarão a maior parte destes recursos, com investimentos previstos da ordem de R$ 16,379 bilhões. As empresas do grupo Eletrobrás deverão investir outros R$ 3,889 bilhões. As demais estatais federais têm um orçamento de investimentos para 2003 de R$ 1,068 bilhão, enquanto que as instituições financeiras contam com outros R$ 2,520 bilhões. A estimativa de investimentos para as estatais federais em 2003 é R$ 3,471 bilhões superior ao volume provável de investimentos que deverão ser feitos este ano por estas empresas. Os técnicos do Ministério do Planejamento acreditam que as estatais federais deverão investir ao longo de 2002 um volume de R$ 20,384 bilhões. De acordo com o detalhamento feito pelo Ministério do Planejamento, o setor de petróleo deverá absorver R$ 10,808 bilhões em investimentos em 2003, o que representa 45,3% do volume total previsto na proposta orçamentária do governo para investimentos de estatais federais no próximo ano. O setor de energia elétrica receberá outros 16,3% dos recursos previstos, seguido pelo setor de produção industrial com 13,6%. Receita A proposta prevê uma receita total com os impostos e as contribuições sociais de R$ 220,9 bilhões, 4,4% maior que a prevista para este ano de R$ 211,7 bilhões. O maior crescimento previsto na arrecadação é com a Cide-Combustíveis, de 15,4% em 2003 em relação a 2002. O governo prevê em sua proposta que serão arrecadados R$ 7,6 bilhões este ano com a Cide e R$ 8,8 bilhões no ano que vem. Apesar de haver uma previsão de redução da receita com o Imposto de Renda, de R$ 71,6 bilhões este ano para R$ 66,7 bilhões, com uma variação negativa de 6,8%, deverão crescer as receitas sobre a atividade industrial e comercial. O Imposto sobre Produção Industrial, sobre operações financeiras (IOF), CPMF, Cofins, PIS/Pasep devem crescer pelo menos 10%. Estas receitas, assim como os dados macroeconômicos do crescimento do PIB, a variação do dólar, estarão sob o foco dos parlamentares para avaliar se o governo estimou corretamente as receitas. Se identificarem a possibilidade de aumentar a estimativa dessas receitas, poderão fazer suas emendas à proposta de orçamento do governo com base nas novas estimativas.