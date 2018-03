Orçamento da Alemanha para 2010 prevê déficit recorde O primeiro orçamento do novo governo de centro-direita da Alemanha deverá apresentar um déficit recorde de 85,8 bilhões de euros em 2010 e uma elevação de gastos de 10,5%, de acordo com dados obtidos pela agência Dow Jones. Se incluídas as despesas com os pacotes de ajuda para o setor financeiro e outras medidas extraordinárias, o valor chega a 100 bilhões de euros, segundo fonte do Ministério das Finanças.