Orçamento de moradores do Rio está mais equilibrado O orçamento dos moradores do Rio esteve mais equilibrado em fevereiro, segundo revelou pesquisa divulgada pela Fecomércio-RJ. Dos 3.147 moradores entrevistados, o percentual dos que disseram que iria sobrar dinheiro no fim do mês aumentou de 26,31% para 28,19%, ao mesmo tempo em que caiu de 29,29% para 26,06% o percentual dos que achavam que iriam fechar o mês no vermelho. Apesar disso, os cariocas estão menos otimistas, já que passou de 11,04% para 13,62% o total de consumidores que informou que sua situação financeira estará pior daqui a seis meses. Na avaliação da Fecomércio, a queda do otimismo está vinculada ao desemprego e à redução do rendimento dos trabalhadores.