Orçamento do FGTS cresce em R$ 700 milhões O novo governo vai poder contar com R$ 700 milhões a mais no ano que vem para investir em habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira um orçamento de R$ 4,5 bilhões para 2003, que é 18,4% maior que os R$ 3,8 bilhões de 2002. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), o aumento foi possível graças à arrecadação líquida do FGTS, que deve fechar o ano entre R$ 2,1 bilhões e R$ 2,5 bilhões, já descontados os saques dos trabalhadores. Com mais dinheiro em caixa, o Conselho Curador pode aprovar uma elevação nos recursos previstos para os programas. Os técnicos da Caixa afirmam que esse montante não compromete o pagamento do crédito complementar do FGTS, devido a todos os trabalhadores que tinham conta vinculada em janeiro de 1989 e abril de 1990. Estes trabalhadores têm direito à diferença de correção monetária não incorporada ao saldo das contas na época dos planos Verão e Collor. Para o pagamento do crédito complementar existe uma fonte de recursos específica. Do orçamento previsto para o próximo ano, R$ 2,7 bilhões serão destinados à habitação e o restante para saneamento e infra-estrutura. O Conselho Curador também aprovou o orçamento plurianual ou seja, a previsão de gastos para o período de 2004 a 2006. O montante de recursos para cada ano, sujeito a modificações, é o mesmo do orçamento de 2003.