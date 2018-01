Orçamento doméstico: o melhor é planejar Mais do que evitar descontrole de gastos que deixam o orçamento apertado no final do mês, o planejamento das despesas de uma família pode ser o primeiro passo para aumentar a parte da renda dos membros dessa família disponível para poupança. Mas é preciso que todos estejam envolvidos no projeto pois, dessa forma, o equilíbrio entre despesas e receitas será conseguido mais rapidamente. O ideal é listar todos os gastos e todo o dinheiro que entra mensalmente no orçamento. Depois de verificar como está o balanço dessas contas, os membros da família poderão escolher quais as despesas que são supérfluas e podem ser cortadas. É preciso fazer também listas dos gastos sazonais, caso dos impostos, como Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) e Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Se estes gastos não forem incluídos no orçamento, a família pode enfrentar dificuldades para pagar suas contas, tendo até que se endividar. Veja no link abaixo mais dicas sobre planejamento do orçamento doméstico.