Orçamento familiar evita a inadimplência Compor a renda familiar não é simplesmente juntar os salários do casal para saber qual o valor do empréstimo a ser pedido para o banco para a compra de um imóvel financiado. Todas as instituições fazem uma análise do comprometimento da dívida dentro do orçamento familiar. "As instituições financeiras exigem que em média o valor das mensalidades comprometa apenas 25% do total da renda da família", explica o presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel de Oliveira. As pessoas podem compor renda familiar entre marido e mulher, pais e filhos, namorados ou noivos. Alguns bancos fazem restrições de rendas compostas entre irmãos, mas outros aceitam. O professor de finanças da PUC e economista, José Nicolau Pompeu, aconselha os consumidores a não comprometerem demais a renda familiar. "Não deixe que o valor das prestações ultrapasse 20% do total do orçamento", explica. De acordo com Pompeu, durante o longo período do financiamento habitacional, os salários terminam não acompanhando a evolução das prestações e corre-se um sério risco da mensalidade passar a ter uma representatividade muito maior do que 20% durante todo o processo. Em novos contratos de empréstimos a retomada do imóvel em caso de inadimplência ocorre em apenas três meses. Só para se ter uma idéia da diferença dos reajustes dos financiamentos com os salários, o professor Pompeu faz a seguinte comparação. No ano passado, o IPCA (índice aplicado para reajustar a maioria dos salários) foi de 5,67% ao ano. Os contratos de financiamentos pelo SFH tem reajustes de 12% mais a TR. Vale destacar, segundo Pompeu, que nesses 12% somam-se outros 3% que são referentes aos seguros de danos físicos do imóvel, morte ou invalidez e taxas administrativas. "Somando a TR do ano passado, mais os 15% (12% mais 3%) dos contratos, os reajustes dos financiamentos foram de 21% em 2000, contra um reajuste de apenas 5,67% nos salários", explica. Mas isso não faz dos financiamentos imobiliários um mau negócio. "A pessoa tem de saber planejar a dívida e comprar aquilo que pode pagar, pois o sonho da casa própria para muitos só pode ser realizado por meio de financiamentos", diz. Aprenda como fazer um orçamento familiar Não é preciso ser matemático para saber compor um orçamento familiar. Segundo Pompeu, as pessoas têm de fazer o seguinte: some todas as suas despesas, tais como contas de água, de luz, escola, condomínio, supermercado, vestuário e separe uma verba para gastos extras, como a compra de uma pizza no fim de semana. Subtraia o total da renda da família. Se, desse total, a prestação do financiamento representar 20%, vale pedir o crédito. Uma família com renda de R$ 3.060, na maioria das instituições financeiras ela poderá adquirir um empréstimo de cerca de R$ 51 mil, para pagar em 180 meses. Vale sempre lembrar que o valor financiado pelo banco tem de representar 70% do valor do imóvel. Os outros 30% tem de ser arcado pelo comprador. "A pessoa deve usar o seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para abater a dívida, pois ele vale muito mais na compra de um imóvel do que parado, pois é reajustado pelo governo em apenas TR mais 3% ao ano", avisa Pompeu. Outro dado dos contratos que as pessoas têm de entender antes de assiná-lo é a opção do sistema de amortização da dívida, as chamadas tabelas Price, SAC e Sacre, sendo essa última usada somente pela Caixa Econômica Federal. Nos três casos, os reajustes são TR e mais 12% ao ano. Mensalmente também são cobradas as taxas de seguro contra danos físicos ao imóvel, morte ou invalidez e taxas administrativas. A tabela SAC é a mais indicada pelos especialistas, pois os valores das prestações são decrescentes. Já na Price, os valores aumentam. No entanto, no primeiro caso, o comprometimento da renda, no início do contrato, é maior.