Orçamento familiar influi cálculo da inflação A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) é o ponto de partida para que os institutos de pesquisas possam fazer o cálculo da inflação. É com a POF que é definido os pesos dos itens no cálculo da inflação. Esse levantamento avalia a despesa média mensal familiar por classes, conforme a faixa salarial. Depois de definido o valor médio gasto com vestuário, por exemplo, os economistas podem avaliar o porcentual que ele representa na inflação. O último estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) foi feito entre 95 e 96 e avaliou desde famílias com renda de dois salários até mais de 30 salários mensais, nas principais regiões metropolitanas do País. Por conta das alterações ocasionadas pelo desenvolvimento da economia, o IBGE decidiu refazer a pesquisa neste ano. A partir de agosto serão coletados novos dados. Dessa vez, segundo Edilson Nascimento Silva, gerente da POF, o estudo irá levar em conta dados do Brasil inteiro, inclusive de áreas rurais.