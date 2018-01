Orçamento maior do FGTS anima mercado imobiliário O Sindicato da Habitação do Estado (Secovi-SP) espera, em 2003, um ano mais favorável aos negócios imobiliários que 2002. A entidade aponta para um fato concreto que sustenta a expectativa: o anúncio do orçamento do FGTS para o período 2003 a 2006. Definidos esta semana pelo Conselho Curador do Fundo, os recursos somarão R$ 4,5 bilhões por ano, acima dos R$ 3,8 bilhões de 2002. "Há um cenário melhor para o começo do ano", definiu o presidente do Secovi-SP, Romeu Chap Chap. Segundo ele, além de ampliar os recursos do FGTS, há "sinais positivos" de que o próximo governo os aplicará em habitação e saneamento. Isto por que, nos últimos anos, os rigorosos critérios da Caixa Econômica Federal (CEF), principal operadora dos recursos, dificultavam a liberação, transformando o orçamento numa peça "virtual". "Estamos otimistas quanto à liberação do dinheiro", diz Chap Chap. Para o vice-presidente de Incorporação Imobiliária da entidade, Basílio Jafet, o aumento dos recursos já demonstra a disposição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, de mudar a conduta do setor. Ele lembrou que a proposta do atual governo era um orçamento de R$ 3 bilhões para 2003, inferior aos R$ 3,8 bilhões deste ano. A cifra só foi elevada, segundo Jafet, com a pressão das entidades setoriais e o apoio do novo governo. O foco, agora, é abrandar as exigências da CEF para os financiamentos imobiliários. Jafet afirma que, uma vez definida a nova direção do banco, a entidade a procurará para propor mudanças. Um dos interlocutores mais freqüentes do Secovi-SP é o deputado federal Ricardo Berzoini (PT-SP), mas o mercado o considera um nome improvável para presidir o banco. O sindicato alerta que se as condições de empréstimo não forem alteradas, poderá se repetir a situação deste ano: dinheiro em caixa e dificuldade na aprovação das operações. Segundo a entidade, a CEF deverá fechar 2002 financiando de 18 mil a 20 mil unidades (modalidade imóvel na planta, com recursos do FGTS). No ano passado, o volume foi de 29.152 unidades. Em 2000, atingia 43.255. Com recursos próprios (linha do FAT e Prodecar), a CEF financiará a produção de, no máximo, 1,8 mil unidades, conforme o Secovi-SP. No ano passado, o volume foi de 5.070 e, em 2000, 2.934. "Só para atender o crescimento vegetativo, o Brasil precisaria financiar 500 mil unidades por ano", diz Jafet. Embora tímida, a Resolução Nº 3.005/02 já demonstra alguns efeitos positivos nos negócios imobiliários, conforme Jafet. "Aumentou o número de cartas de crédito concedidas pelos bancos privados", disse. A carta é apenas uma intenção de financiamento, que precisa ser efetivada pela compra do imóvel. Por isso, o vice-presidente do Secovi-SP afirma que ainda é preciso esperar alguns meses para saber se isso se reverterá em negócios reais. Apesar disso, o retorno dos R$ 33 bilhões do FCVS ao mercado, ainda que em 100 parcelas, é mais um fator que anima os incorporadores. Beneficiando a classe média, espera-se que o ritmo de R$ 200 milhões mensais de recursos seja atingido até meados do ano. O governo paulista também é outra esperança do sindicato. Segundo Chap Chap, o governador Geraldo Alckmin comprometeu-se a reabrir as linhas de crédito habitacional da Nossa Caixa. Detentora da quarta maior poupança do País, a estatal paulista tem atuação tímida no setor: desde 1998 liberou cerca de 10% dos R$ 300 milhões orçados para a área. Chap Chap evitou elaborar projeções sobre o desempenho do setor em 2003. A cautela tem explicação: no fim de 2001, a entidade previa que as vendas de imóveis cresceriam 10% neste ano. Na verdade, o mercado paulistano encerrará 2002 com acréscimo de 3% a 4% nos negócios. Por isso, o presidente do Secovi-SP limitou-se a afirmar que o próximo ano será marcado pela ênfase no mercado de baixa renda, estimulado pela política social de Lula. A conseqüência poderá ser a queda no volume geral de recursos movimentados por lançamentos imobiliários, já que as unidades, embora em maior quantidade, serão mais baratas.