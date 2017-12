Ordens para a compra de dólares partiram do celular de Wesley Batista

Mensagens de WhatsApp que estavam no celular de Wesley Batista indicam que partiram do próprio empresário as ordens para compra de dólares no mercado futuro, segundo a Polícia Federal. As conversas pelo aplicativo compõem as provas apresentadas para sustentar que o presidente da JBS, valendo-se de informação privilegiada, lucrou indevidamente nos mercados de câmbio e de ações. O celular do empresário foi apreendido na Operação Lama Asfáltica, deflagrada em maio. A pedido da PF, Wesley está preso desde quarta-feira.

Wesley começa a falar sobre operações de dólar no dia 29 de abril, aponta a PF. Na ocasião, ele pergunta a Rafael Harada, diretor de controle de risco da JBS, sobre o que era necessário para iniciar a compra de contratos a termo. “Se nós quisermos voltar a usar, é coisa que tem que aprovar ou é coisa que está pré-aprovado nos bancos?”.

Segundo a PF, o caráter atípico das operações é reforçado pela frase “ voltar a usar”. A JBS também iniciara compra de contratos futuros de dólar na Bolsa. Esses dois tipos de operação equivalem a um compromisso de compra e venda de dólar no futuro. Neste caso, Wesley apostava que o dólar iria subir.

No final de abril, Wesley e seu irmão Joesley estavam em estágio avançado de negociação com a Procuradoria-Geral da República e haviam assinado o pré-acordo de delação. Em 3 de maio, foi feita a assinatura formal da colaboração premiada.

As mensagens indicam que o Wesley seguiu monitorando pessoalmente o ritmo de compra de contratos de dólar. No dia 5 de maio, ele enviou nova mensagem a Harada: “Como é que ficou Goldman, como é que ficou Morgan Stanley?”. No dia 9 de maio, o presidente da JBS e Harada trocam “diversas mensagens” e Wesley determina a compra de mais contratos, segundo a PF. “Faz mais os 50mm (milhões) do Itaú e os 140 do Bradesco ainda hoje”, ordenou Wesley, após ser informado sobre os limites dados pelos bancos.

No dia seguinte, a JBS intensificou as compras de dólar no mercado. A PF aponta que se tratava da véspera da homologação do acordo pelo STF, que veio dia 11 de maio. Em 17 de maio, a JBS fez mais compras de contratos de dólar. O dia terminou com o jornal O Globo noticiando a delação dos Batistas.

Segundo a PF, como consequência das ordens de Wesley, a JBS elevou sua posição comprada em dólar (apostando na alta) de cerca de US$ 77 milhões no dia 2 de maio para US$ 2,814 bilhões em 18 de maio. Todos os limites oferecidos para operações a termo foram usados, indica a investigação.

Em depoimento antes de ser preso, Wesley afirmou que as operações aconteceram porque havia entendimento dentro do grupo de que a cotação do dólar subiria. Segundo ele, esse cenário foi apresentado em reunião do comitê financeiro da JBS, que ocorreu em fevereiro ou março.

Ações. A PF também recuperou um e-mail que confirmaria ter vindo de Wesley a ordem para comprar R$ 50 milhões de ações da JBS no mercado. A mensagem foi enviada por Felipe Bianchi no 24 de abril, dia em que a JBS iniciou a recompra de ações da empresa no mercado. “Hoje, recebemos a ordem do Wesley para comprar o equivalente a 50 milhões de reais em ações da JBS no mercado”, diz o funcionário no e-mail.

A FB Participações, que pertence aos Batista, havia iniciado a venda de ações da JBS no mercado, a pedido de Joesley, poucos dias antes. Para os investigadores, os dois irmãos fizeram o movimento, antecipando-se à esperada queda no valor das ações da JBS, o que Joesley e Wesley negam.

Os advogados dos irmãos Batista ingressaram ontem com pedido de Habeas Corpus no Tribunal Regional da 3a. Região. Segundo pessoas próximas, a família aguarda o desenrolar das tentativas de libertação de Wesley para definir a nomeação de um substituto na presidência da companhia de alimentos. O advogado Pierpaolo Bottini, que defende os irmãos Batista afirmou: “É injusta, absurda e lamentável a prisão preventiva de alguém que sempre esteve à disposição da Justiça, prestou depoimentos e apresentou todos os documentos requeridos.”