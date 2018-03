Organismo regulador de mercado do Japão aprova operação argentina O organismo regulador de mercados do Japão, Kanto, aprovou o swap (troca) da dívida pública argentina no país. A aprovação foi transmitida hoje ao ministério de Economia, segundo informou o porta-voz do ministro de Economia, Roberto Lavagna. Kanto era o único organismo regulador que ainda não havia declarado efetiva a tramitação da operação de troca dos bônus em default (calote). Com a decisão, o swap de reestruturação da dívida argentina pode ser realizado em seis mercados financeiros dos Estados Unidos, Itália, Alemanha, Luxemburgo, Espanha e Japão até o dia 25 de fevereiro próximo. De acordo com os analistas de mercado, há no Japão detentores de bônus em default equivalentes a 3% do total da dívida a ser reestruturada.